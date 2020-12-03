على عبد العال يستقبل عادل العسومى ويهنئه على اختياره رئيسا للبرلمان العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئيس مجلس النواب: نتقدم بالتهنئة على انتخاب عادل العسومي ونرى فيه تأكيداً على ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين من كفاءة وخبرة متميزة

عبدالعال: مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك ونثمن مواقف البرلمان العربي الداعمة لمواقف مصر وقضاياها

عادل العسومي: سعداء بمقابلة الدكتور على عبدالعال ونثمن دور مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم البرلمان العربي.

رئيس البرلمان العربى: نسعى للنهوض بدور البرلمان العربي وأن نكون منصة عربية قوية لمواجهة تحديات الأمة

استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، الموافق 3 ديسمبر 2020، بمكتبه، عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، ويرافقه أعضاء مكتب البرلمان العربي.

استهل الدكتور على عبد العال، اللقاء بتقديم التهنئة إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربى، مؤكداً أن انتخابه يؤكد على ما يتمتع به أبناء مملكة البحرين الشقيقة من كفاءة وخبرة متميزة لتولي مختلف المسئوليات والمناصب الدولية الرفيعة.

وثمن الدكتور على عبد العال، خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة، مؤكداً أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك، مشدداً على أن الوضع العربي الراهن في حاجة ماسة إلى إرادة عربية جادة لدفع المؤسسات العربية لخدمة قضايا أمتنا العربية.

وعلى صعيد آخر، أشاد "عبد العال"، بمقترح البرلمان العربي بشأن إنشاء لجنة مُشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون من مجلس النواب المصري والبرلمان العربي في مجال مكافحة الإرهاب في ضوء إنشاء مجلس النواب المصري للجنة لمكافحة الإرهاب العام الماضي.

من جانبه، قدم عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جزيل الشكر والتقدير للدكتور على عبد العال، على حفاوة الاستقبال، مشيداً بدور مصر والقيادة السياسية المصرية في دعم البرلمان العربى، مؤكداً سعادته البالغة بلقاء الدكتور على عبد العال، كما أكد السعى نحو النهوض بدور البرلمان العربي وأن يكون منصة عربية قوية لمواجهة تحديات الأمة، خاصة أن هناك استهداف مُمنهج للدول العربية، مما يفرض تكاتفاً عربياً أكبر لمواجهة هذا الاستهداف.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تُعد الأولى لرئيس البرلمان العربي لمجلس النواب المصري عقب انتخابه بالتزكية رئيساً للبرلمان العربي في شهر أكتوبر الماضي.