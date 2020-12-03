شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تنظم احتفالية لتكريم أعضاء الشيوخ من الصحفيين الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، حفلاً لتكريم الصحفيين أعضاء مجلس الشيوخ في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الإثنين القادم الموافق 7 ديسمبر بمقر الهيئة.

ومن المقرر أن يشارك فى الحفل، رئيس مجلس الشيوخ وهيئة المكتب، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبعض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، في تقليد جديد حرصت الهيئة الوطنية للصحافة على اتباعه لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بكافة أطيافه.

وأكد عبد الصادق الشوربجي، أن مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد يضم تشكيلة متنوعة من مختلف أطياف المجتمع وخبرات سياسية مختلفة وشباب، وهم قادرون على تقديم تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية، مؤكداً أهمية دور الصحافة في تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية التي تهم مجتمعنا خلال المرحلة القادمة.