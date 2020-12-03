شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر القانون .. يحظر استيراد وتداول الطائرات المحركة آليا إلا بترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر القانون رقم 216 لسنه 2017 تنظم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها، استيراد أو تصنيع الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا إلا بعد الحصول علي تصريح من الجهة المختصة.

وعرف القانون "الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً" بانها أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار دون اتصال الغير به باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

ووفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه يحظر علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهة المختصة (وزارة الدفاع)، وذلك وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنه 1981.