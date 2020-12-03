محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، شن حملات مكبرة على الأسواق والمحلات، لمراقبة جودة السلع الغذائية وأسعارها، والتصدي للممارسات الاحتكارية. وأثمرت الجهود عن ضبط (مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص)، بحوزته (260000 قطعة كمامة طبية "منتج نهائي- تحت التجهيز" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية - 309500 متر "أقمشة منسوجة – سلك دعامة" بدون مستندات ومجهولة المصدر مستلزمات وأدوات إنتاج) وتشكل خطورة على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر لخطورتها على المواطنين.. ضبط 260 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات في القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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