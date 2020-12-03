أبرزها 20 طن لحوم ورنجة فاسدة.. شرطة التموين تضبط 1272 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1272) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط (المدير المسئول مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة الشرقية، بحوزته (17 طن "مفروم ومصنعات لحوم ودواجن") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما ضبطت الحملات (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الغربية، بحوزته (2,5 طن "رنجة") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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