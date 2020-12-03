"كريدي أجريكول" يفتتح فرعين إلكترونيين في جليم ونادي الإسكندرية الرياضي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

افتتح بنك كريدي أجريكول مصر فرعين إلكترونيين هما فرع "أليكس باي" في جليم بالإسكندرية، وفرع نادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج"، ليصل إجمالي عدد الفروع الرقمية للبنك إلى 14 فرعا حتى الآن.

ويتبع كلا الفرعين نموذج "banki Store"، والذي يعد نموذجاً مبتكراً للفروع التي تعتمد على التوازن بين الخدمات الرقمية والاستشارات البنكية، بحسب البنك.

وحضر افتتاح الفرعين ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي في القاهرة، وبيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، وولي الدين لطفي نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بكريدي أجريكول مصر، وعاصم رجب رئيس مجلس إدارة كلا من بنك كريدي أجريكول مصر ومؤسسة كريدي أجريكول للتنمية.

وقال بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: " نضع أمام أعيننا مستقبل القطاع المصرفي في إطار خطة الدولة لرقمنة الخدمات المالية، واحتياجات عملائنا، لذلك نطور خدماتنا المصرفية بجانب طرح خدمات جديدة ومبتكرة حتى نحقق أعلى مستوى من رضا العملاء وخدمة المجتمع".

وأشار فيناس إلى أنه عقب أزمة "كوفيد-19" اهتم كريدي أجريكول مصر بتسريع تنفيذ خطة التطوير الرقمي الموضوعة والتوسع في الفروع المزدوجة، التي تقدم الخدمات الرقمية والتقليدية معا بهدف الوصول بالخدمات المصرفية لأكبر عدد من العملاء تحقيقا لراحتهم وحفاظا على أمانهم.

وأضاف: "خطة تطوير البنك جزء من استراتيجية البنك والمجموعة التي ترتكز على الاستدامة، حيث تم إصدار أول تقرير استدامة لكريدي أجريكول مصر عن الفترة 2017-2019 بنظام التقارير المتكاملة لأول مرة في مصر، ويغطي التقرير كافة جوانب عمل البنك بشكل متكامل لضمان نمو مسؤول لأنشطة البنك وتحقيق قيمة مستدامة".

وقال ولي الدين لطفي، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بكريدي أجريكول مصر، إن فروع البنك الإلكترونية تقدم خدمات رقمية وتقليدية بنسبة 100% بهدف مساعدة العملاء على سرعة التحول للتعاملات الإلكترونية بدلا من "الكاش" طبقا لخطة البنك المركزي والدولة.

وأضاف أن إجمالي عدد الفروع الرقمية 14 فرعا من إجمالي 83 فرعا تابعة للبنك ومنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف زيادة عدد الفروع إلى 85 فرعا بنهاية العام الجاري.

وذكر لطفي: "تقوم خطة كريدي أجريكول على تقديم حلول مبتكرة للشمول المالي، والوصول بها إلى القطاعات المختلفة لدفع منظومة الاقتصاد الرقمي وعلى تقديم تجربة مصرفية متميزة تعتمد على أن يكون البنك الأقرب لعملائه".

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة "المجتمعات المغلقة" وهي الأولى من نوعها في مصر وتم تنفيذها في نادى الإسكندرية سبورتنج الرياضي تتويجا للشراكة التي تمتد لأكثر من 40 عاما بين البنك والنادي، حيث قام البنك بتحويل بطاقات عضوية "النادي" إلى بطاقات دفع إلكترونية.

كما أتاح البنك البطاقات لأعضاء النادي، لتشمل الشباب وهي الفئات التي تتعامل بشكل أكبر وأسهل مع التطبيقات التكنولوجية، من أجل زرع فكرة الاتجاه نحو المدفوعات الرقمية، بحسب ولي الدين لطفي.

وأوضح لطفي: "نعمل على تقديم خدمات جديدة في إطار الاستجابة لمتطلبات العملاء واستباق احتياجاتهم حيث أطلق البنك مؤخرا برنامج المكافآت المتطور الذي يكافئ لأول مرة المعاملات التي تتم بمختلف البطاقات أو الخدمات الرقمية".

وتابع: "كما نطور شبكة ماكينات الصراف الآلي لمضاعفة عددها خلال 2021، ويصدر البنك أول بطاقة لا تلامسية تعتمد على فكرة إعادة التدوير وذلك إيمانا منه بأهمية الحفاظ على البيئة وتقليل نسبة البصمة الكربونية في كافة الأنشطة التي نقوم بها".

وأشار لطفي إلى أن البنك سيطلق قريبا الإصدار الخامس من تطبيق "Mobile banki" والذى سيشمل خصائص جديدة كطلب تقسيط المشتريات، واستبدال نقاط المكافأة ليصبح تطبيقا متكاملا "one stop shop" تحقيقا لراحة العملاء، على حد وصفه.

وقال إن البنك شهد زيادة هائلة في استخدام قاعدة الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد والشركات "banki by Credit Agricole" حيث أن 50% من إجمالي العملاء الذين يقومون بمعاملات بصورة دورية مسجلون في القاعدة الرقمية، وذلك يمثل زيادة قدرها حوالي 25% عن نفس الفترة في العام الماضي.

وبحسب ما قاله ولي الدين لطفي، بلغ متوسط عدد مرات الدخول على قاعدة "بنكي" حوالي 10 مرات للعميل الواحد، وتجاوز إجمالي عدد مرات الدخول على القاعدة من بداية العام حوالي 6 ملايين مرة بزيادة قدرها حوالي 70%.

وأشار إلى أن إجمالي المعاملات المالية الرقمية سجل من بداية العام حوالي مليون عملية بزيادة بنسبة قدرها 30% عن نفس الفترة من العام الماضي.

أما بالنسبة للشركات، فسجلت العمليات الرقمية زيادة 80% من بداية العام الجاري بالمقارنة بنفس الفترة، ويعكس ذلك ثقة العملاء في قاعدة البنك الرقمية، ولهذا تم تصميم برنامج المكافآت الجديدة، والذي يمنح العميل نقاطا على كل معاملة رقمية يقوم بها.

وأكد ولي الدين لطفي أن البنك يخطط لإطلاق رخصة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت للشركات بعد حصولهم على موافقة البنك المركزي المصري.

وقال أحمد وردة، رئيس مجلس إدارة نادي الإسكندرية الرياضي "سبورتنج": "تعاوننا العام الماضي مع البنك لتحويل ما يقرب من 100 ألف من بطاقات عضوية النادي إلى بطاقات دفع إلكترونية؛ وهي الخدمة التي حازت على إعجاب الأعضاء ووفرت لهم مميزات عديدة كبديل للدفع النقدي".

وكان بنك كريدي أجريكول افتتح في بداية العام 3 فروع جديدة لـ "بنكي ستور" في حسن المأمون بمدينة نصر، والرحاب 2، وسيتي ستارز، ليصل عددها بعد افتتاح الفرعين الجديدين إلى 14 فرعا.

وتوفر فروع "banki Store" عددا من الخدمات بداية من موظفي الاستقبال (Digital Greeter) وتكون مسؤوليتهم إرشاد العملاء إلى وجهتهم داخل الفرع مع تقديم الدعم اللازم وفقاً لاحتياجاتهم، وفقا للبنك.

كما تتضمن هذه الخدمات تقديم الدعم للعملاء غير المسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية بالبنك؛ لمساعدتهم على التسجيل الذاتي باستخدام الأجهزة المحمولة، والأجهزة اللوحية بنظام iOS وAndroid، مما يسمح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية عن بعد في الوقت الذي يناسبهم.

ويستطيع العملاء الذين يحتاجون إلى استشارة الخبراء حول مواضيع مختلفة في البنك التحدث معهم وجها لوجه، عبر مكالمات الفيديو، بمساعدة مديري علاقات العملاء المختصين، وفقا للبنك.