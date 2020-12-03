انطلاق عملية التطعيم ضد كورونا لأعضاء الاتحاد الروسي

بدأت في مجلس الاتحاد الروسي( الغرفة العليا للبرلمان) عملية التطعيم ضد فيروس " كورونا"، حيث يجري تطعيم الأعضاء بنوعين من اللقاح الروسي المضاد للعدوى، وهما "سبوتنيك ــ V" و" إيبي فاك كورونا".



وقال رئيس لجنة اللوائح بمجلس الاتحاد الروسي، فياتشيسلاف تيمتشينكو ،في تصريح صحفي لوكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم /الخميس/:" لقد بدأ التطعيم بالفعل، ومن الممكن أن يجري التطعيم بكل من لقاح

"سبوتنيك" ولقاح و"".



وأضاف أن عملية التطعيم تجري في العيادتين التابعتين لمجلس الاتحاد بالقرب من مبنى المجلس، موضحا أن 86 من أعضاء المجلس أعربوا عن رغبتهم في التطعيم، إلا أنه لدى عدد منهم موانع، منها أن عمر بعضهم يزيد عن 65 عاما أو لديهم أمراض مزمنة.



وأكد البرلماني الروسي أن الأعضاء، الذين لديهم موانع ضد التطعيم، يتعين عليهم تقديم إقرار يؤكد معرفتهم للموانع و إدراكهم لمسؤولية ذلك.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كورونا" اعتبارا من الأسبوع المقبل عبر توفير اللقاح في المقام الأول للمواطنين الأكثر عرضة للخطر.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.