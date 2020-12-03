الصين تشجب قرار الولايات المتحدة حظر استيراد القطن من شينجيانغ

شجبت الصين اليوم،قرار هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية حظر استيراد القطن والأقمشة القطنية من منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، لانتاجه في ظروف "العمل القسري".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" –في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة ردا على

قرار السلطات الأمريكية المختصة بحظر استيراد القطن والأقمشة القطنية من فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء- إن "الولايات المتحدة تستخدم الضغوط والعقوبات لتقييد وقمع الشركات في شينجيانغ، وتعطيل الاستقرار والتنمية والازدهار فيها".



وأضافت يينغ أن الصين ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية، داعية بعض السياسيين الأمريكيين إلى احترام الحقائق الأساسية ووقف التدخل في الشؤون الصينية من خلال القضايا المتعلقة بشينجيانغ.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.