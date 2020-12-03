الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

سيف اليزيد - أعلن الديوان الملكي في السعودية وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان، في بيان اليوم الخميس، أنه سيصلى عليها اليوم في مدينة الرياض.

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