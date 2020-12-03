موسكو تبدأ حملة التطعيم بلقاح كورونا بعد غد السبت

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قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، اليوم الخميس، إن العاصمة الروسية ستفتح المراكز الجديدة لإعطاء السكان اللقاح الجديد لمرض كوفيد-19 يوم السبت.

وسيكون المدرسون والأطباء والعاملون في الرعاية الاجتماعية أول الفئات التي ستحصل عليه.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، أمس الأربعاء، ببدء حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد مرض كوفيد-19 في الأسبوع المقبل في أنحاء روسيا. وقال إن المدرسين والأطباء سيكونون أول من يحصل على اللقاح.

وذكر سوبيانين، في بيان على موقعه الإلكتروني، أن سكان موسكو سيكون باستطاعتهم التسجيل على الإنترنت للحصول على جرعة اللقاح اعتباراً من غد الجمعة.

وسجلت روسيا، اليوم الخميس، أعلى حصيلة إصابات يومية جديدة بالفيروس منذ بدء الوباء.

وأعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي تسجيل 28145 إصابة جديدة مقارنة بيوم أمس الذي سجلت فيه 25345 إصابة ليبلغ إجمالي عدد حالات كوفيد-19، مليونين و375 ألفاً و546 إصابة.

وأشار المركز إلى انخفاض في عدد الوفيات بعد تسجيل 554 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس حيث أحصيت 589 ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس من الوفيات إلى 41607 حالات.