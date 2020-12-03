أفغانستان تسجل 276 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الخميس، 276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 2379 عينة تم اختبارها خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، بحسب ما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

كما سجلت وزارة الصحة العامة 19 حالة وفاة 276 حالة شفاء من الفيروس في نفس الفترة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة وصل الآن إلى 47 ألفاً و256، وبلغ إجمالي حالات الوفاة 1841 وإجمالي حالات الشفاء 37 ألفاً و302.