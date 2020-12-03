فلسطين: فتح مكتب دبلوماسي للتشيك بالقدس خطوة خطيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجت فلسطين، الخميس، لدى دولة التشيك على قرارها افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، تلقته ”الخليج 365”: "تم استدعاء السفير التشيكي بيتر ستاري، للاستيضاح منه حول إعلان وزارة خارجية بلاده عن افتتاح مكتب دبلوماسي في القدس تابع لسفارتها في تل أبيب".
وأضافت: "عبرنا عن استنكارنا لتلك الخطوة التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وانسلاخا عن الموقف الأوروبي الموحد المتعلق بالوضع القانوني لمدينة القدس، وعدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني وسيادته على أرضه".
وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية "طالبت بالتراجع عن هذه الخطوة الخطيرة لما لها من تداعيات على الاستقرار في المنطقة والجهود السياسية التي تبذل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وأمس الأربعاء، أعلنت جمهورية التشيك افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس يتبع سفارتها في تل أبيب.
لكن وزارة الخارجية التشيكية قالت إن خطوتها هذه لا تعني نقل سفارتها إلى القدس.
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