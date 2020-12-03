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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل 314 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى884.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 314 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 143 ألفا و 574 .
وأشار المتحدث إلى وجود 84 مصابا يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.
وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 540 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 138 ألفا و674 حالة.
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