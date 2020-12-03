تكريم ماجدولين الإدريسي وروح بادوج في مهرجان أكادير للسينما والهجرة

تكرم الدورة 17 من مهرجان أكادير الدولي للسينما والهجرة، المقامة في نسخة رقمية، الممثلة ماجدولين الإدريسي، وروح الممثل والمخرج، وكاتب السيناريو المغربي الراحل، أحمد بادوج.

وأعلنت “جمعية المبادرة الثقافية” عن تنظيم نسخة السنة الجارية لهذا الملتقى السينمائي الدولي بشكل رقمي بالكامل، خلال الفترة ما بين 22 و26 دجنبر 2020.

ويتضمن برنامج المهرجان عروضا رقمية للأفلام الطويلة (المنافسة الرسمية)، وهي مجموعة مختارة من 20 فيلما روائيا تمثل 15 دولة، إضافة إلى تكريمات تشمل تكريم روح صديق المهرجان، أحمد بادوج، الممثل، والمخرج، وكاتب السيناريو المغربي، والممثلة السينمائية، والتلفزية المغربية، مجدولين الإدريسي، والممثل الفرنسي المغربي بودير.

وتختار لجنة تحكيم مكونة من خمس شخصيات بارزة من عالم السينما والثقافة، تحت رئاسة الكاتب، والشاعر المغربي الكبير الطاهر بن جلون، الأفلام المعروضة في النسخ الرقمية من المهرجان من ريبرتوار سابق الأفلام المشاركة في النسخ الماضية من الحدث نفسه.

ويعرض المهرجان فيلما عن طريق الوصف الصوتي، الخاص بالمكفوفين، إذ تمت برمجة فيلم “كمبوديا” للمخرج المغربي، طه محمد بن سليمان، مع وصف بصوت الإعلامي المغربي، محمد عمورة.

وينظم، على هامش المهرجان، مؤتمر تحت شعار: “الفنانون المغاربة في العالم.. الكلمة لكم”، سيتم خلاله فتح باب النقاش بين مجموعة من المغاربة في أماكن مختلفة، بشراكة، وتنسيق مع الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي.