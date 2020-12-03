مقتل جندي تركي في اشتباكات بـ"عفرين" السورية

الخميس 3 ديسمبر 2020

أعلنت تركيا، الخميس، مقتل أحد جنودها في اشتباكات مع فصيل كردي بمنطقة عفرين، شمال غرب سوريا.



وقالت الوزارة إن "مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية تسللوا إلى المنطقة وإن القوات التركية فتحت النار في اتجاه الهجوم وتمكنت من قتل وإصابة 6 منهم".

وأوضح بيان الوزارة أن "القوات التركية مدعومة بطائرات مُسّيرة تواصل عملياتها في المنطقة".

وقال مكتب حاكم إقليم خطاي التركي الذي يقع على حدود عفرين إن "الجندي القتيل كان رقيبا وإن الهجوم نُفِّذ ليلا في منطقة قاعدة الغزاوية في عفرين".

وتحتل تركيا عفرين منذ ما يزيد عن عامين حينما أطلقت عملية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية التي كانت رأس حربة التحالف الدولي لمحاربة داعش، في واحدة من سلسلة التوغلات التركية بشمال سوريا.

وتمارس أنقرة سيطرتها على المنطقة عبر مليشيات موالية لها بدأت لاحقا في نقل المئات منهم إلى ليبيا مع تزايد خطرهم قرب حدودها الجنوبية.

وأحالت الفصائل الموالية لتركيا الحياة في مدينة عفرين شمال غربي سوريا إلى جحيم مع استمرار جرائمها بحق المدنيين والصراع فيما بينها على النفوذ.

واعتادت الفصائل التابعة لتركيا على فرض إتاوات وسرقة منازل سكان المنطقة ذات الأغلبية الكردية وسط تحذيرات من منظمات حقوقية من سعي تركيا لإجبار الأكراد على مغادرة مناطقهم لإحداث تغيير ديمغرافي.

وإلى جانب محاولات التضييق تتواصل صراعات الفصائل للسيطرة على المناطق التي تحتلها تركيا منذ مطلع عام 2018.