شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 ريختر يضرب "سيعرت التركية" والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر اليوم ولاية سيعرت جنوب شرقي تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية " آفاد" أن الزلزال وقع عند الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، وأن مركز الزلزال كان في قضاء "قورتالان"، وعلى عمق 20 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأكدت مصادر رسمية أن الزلزال لم يسفر عن أضرار في مركز الولاية وقضاء قوتالان، مشيرة إلى أن فرق "آفاد" تواصل أعمالها بالمناطق الريفية الأخرى لتقييم الأوضاع.