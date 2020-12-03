الولايات المتحدة تفرض قواعد سفر على اعضاء الحزب الشيوعي الصيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الخميس أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت أمس قواعد جديدة تفرض قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن السياسة الجديدة تحدد شهرا كحد أقصى لصلاحية تأشيرات السفر لأعضاء الحزب وعائلاتهم والدخول مرة واحدة فقط.

وحسب الصحيفة، فإنه في السابق كان بإمكان أعضاء الحزب الشيوعي، مثل المواطنين الصينيين الآخرين، الحصول على تأشيرات زيارة للولايات المتحدة تصل مدة صلاحيتها إلى 10 سنوات.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن هذه الخطوة جزء من العمل الجاري لحماية الولايات المتحدة من "النفوذ الخبيث" للحزب الشيوعي الصيني.

وذكرت الصحيفة أن إرشادات التأشيرة الجديدة تسمح للمسؤولين الأمريكيين بتحديد الانتماء الحزبي بناء على البيانات الواردة في طلب التأشيرة والمقابلة مع المتقدم بها.

والقيود الجديدة قد تطال نظريا نحو 270 مليون شخص، علما بأن عدد أعضاء الحزب الشيوعي الصيني يبلغ حوالي 92 مليونا، غير أنه من المرجح أن يركز تأثيرها عمليا على كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.