شكرا لقرائتكم خبر عن العمر مجرد رقم في حياة كرستيانو رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

واصل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، تحطيمه للأرقام القياسية بعد أن سجل الهدف رقم 750 في مسيرته الاحترافيه، وذلك خلال لقاء فريقه مع دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

بداية رونالدو بالتهديف رسمياً، كانت مع فريقه الأول سبورتنج لشبونة بـ5 أهداف، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ويبدأ في كتابة تاريخ جديد ومختلف، حيث استمر معه 5 سنوات سجل خلالها 118 هدفاً.

ومع بزوغ نجمه وانتقاله إلى ريال مدريد كانت الانطلاقة الحقيقية، حيث استمر معه لـ9 سنوات سجل خلالها 450 هدفاً، لينتقل بعدها إلى يوفنتوس الإيطالي بداية من موسم 2018-2019، ويسجل حتى الآن معه 75 هدفاً كان آخرهم في لقاء الأربعاء.

مع منتخب بلاده كان رونالدو نجماً ودون أيضاً، حيث سجل خلال مسيرته معه 102 هدف، طامحاً في المزيد معه ومع اليوفي، ليؤكد مجدداً أن العمر ليس إلا أرقام على الورق فقط.

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