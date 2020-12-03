شكرا لقرائتكم خبر عن ثانويّات التّكنولوجيا التّطبيقيّة تحتفي باليوم الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تحت شعار «غرس الاتحاد يصنع الأمجاد» احتفى مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، ممثلاً في ثانويّات التّكنولوجيا التّطبيقيّة التابعة للمركز، باليوم الوطنيّ الـ49 عبر الاتصال المرئي، لأول مرة، نظراً لمتطلبات التعامل مع فيروس كورونا، حيث شملت الاحتفالات كافة إمارات الدولة.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن العالم يتابع باحترام نجاحات القيادة الرشيدة، للارتقاء بمنظومة العمل في كافة أرجاء ومجالات العمل بالدولة، بما يجعلها النموذج الأكثر تأثيراً ووحدة وتحقيقاً للإنجازات، انطلاقاً من الصحراء ووصولاً إلى الفضاء، معرباً عن ثقته في أن اليوم الوطني سيظل دائماً مبعثاً لقوة ونهضة الإمارات، ودافعاً حقيقياً للمواطنين لتقديم النفيس والغالي من أجل الحفاظ على رفعة الإمارات الخالدة بإذن الله.

وقال الدكتور رياض المهيدب عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية، المكلف مدير عام المعهد التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن اليوم الوطني، مناسبة كبرى ندعو فيها الطلبة لضرورة الجد والاجتهاد في الدراسة، ليكونوا جاهزين للإبداع في كافة التخصصات اللازمة لصناعة النهضة في حاضر الدولة ومستقبلها، حيث نعلّم الشباب أن حبّ الوطن ليس مجرّد شعارات بل أفعال وإنجازات كبرى.

وأوضح المهندس عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة، أن الاحتفالات باليوم الوطني، استطلعت وسلطت الضوء على استعدادات الدولة لخطة لخمسين عاماً القادمة، وشارك فيها عن بعد، شخصيات تعزز هذه المناسبة الوطنية منهم، مقهوي الشيخ زايد، المواطن عبدالله الشامسي، الذي شارك في فقرة تفصيلية عن قهوة زايد، بجانب نخبة من هيئة التدريس والطلبة، وأولياء الأمور، الذين شاركوا جميعاً في تقديم فعاليّات متنوّعة، للتعبير عن حب الوطن.