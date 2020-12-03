نيويورك تايمز: قيود سفر أمريكية جديدة على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (أ ف ب):

اعتمدت واشنطن قيوداً جديدة أكثر صرامةً على دخول أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة، على ما ذكرت الخميس صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن الخارجية الأمريكية.

وتحدّ القواعد الجديدة التي دخلت الأربعاء حيز التنفيذ، من مدة تأشيرات الدخول التي تمنح لأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني وأفراد من عائلتهم، إلى شهر واحد فقط، ولا تسمح إلا بدخول لمرة واحدة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن متحدث باسم وزارة الخارجية أنه "على مدى عقود، سمحنا لأعضاء في الحزب الشيوعي الصيني بالدخول بشكل حر ومن دون عراقيل إلى المؤسسات والشركات الأمريكية، رغم أن هذه المميزات نفسها لم تقدم أبداً بشكل حر إلى المواطنين الأمريكيين في الصين".

وكان بإمكان طالبي تأشيرات الدخول الحصول في الماضي على تأشيرات زيارة تصل مدتها الى عشر سنوات. وقالت الصحيفة إن القيود الجديدة يمكن أن تطبق نظرياً على نحو 270 مليون شخص.

وتشهد العلاقات بين القوتين الدوليتين توترا في عدة ميادين، وفرض كل منهما قيوداً تحدّ من السفر على مواطني البلد الآخر.

وطردت السلطات الصينية هذا العام نحو 15 صحافياً أمريكيًا يعملون لدى نيويورك تايمز وواشنطن بوست ووول ستريت جورنال.

وألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب من جانبها تأشيرات أكثر من ألف طالب وباحث صيني بموجب تدابير فرضت في يونيو. واتهمت عددا منهم بالتجسس وسرقة الملكية الفكرية.

ولم تؤكد بكين من جهتها القيود الجديدة التي أعلن عنها الخميس، لكنها قالت إن تقارير سابقة ذكرت بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض قيود على السفر تظهر "كراهيتها وعقليتها الشاذة تجاه الحزب الشيوعي".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونغيينغ في إيجاز صحافي روتيني الخميس إن "بعض القوى المتطرفة المعادية للصين في الولايات المتحدة، تقوم مدفوعة بانحياز ايديولوجي وعقلية الحرب الباردة المتجذرة، باضطهاد سياسي للصين".

وأضافت "هذا تصعيد لاضطهادهم السياسي تجاه الصين، والصين تعارض ذلك بشدة".

وكانت الصين قد اتهمت الولايات المتحدة في السابق بممارسة "اضطهاد سياسي وتمييز عنصري" فيما يتعلق بفرض قيود على التأشيرات.