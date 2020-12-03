ترحيب دولي بالتوصل إلى اتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (بي بي سي):

رحّب المجتمع الدولي بتوصل أفغانستان وطالبان إلى اتفاق حول قواعد وإجراءات المحادثات بينهما، وكانت تلك اللقاءات قد بدأت في قطر واتغرقت أكثر من شهرين.

وفي تغريدة على تويتر، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة في أفغانستان، زلماي خليل زاد، إن "هذا الاتفاق يشير إلى أن أطراف الحوار يستطيعون التفاوض على القضايا الشائكة. نهنئ كلا الجانبين على مثابرتهما "، مرجّحا حدوث "تقدم سريع" في محادثات السلام.

ويمثّل بدء المحادثات بين طالبان وممثلي الحكومة الأفغانية، في سبتمبر الماضي، خطوة كبيرة إلى الأمام في عملية السلام، ولكن الطرفين تورطا في نزاعات حول القواعد واللوائح التي ستحكم المفاوضات قبل بدء المناقشات الخاصة بوقف إطلاق النار أو تقاسم السلطة.

ويبقى التحدي الرئيسي في المفاوضات هو كيفية التوفيق بين رؤية الحكومة الأفغانية في الوصول لأفغانستان أكثر ديمقراطية ومعاصرة، وبين رؤية طالبان الثيوقراطية، في الوقت الذي يستمر فيه القتال في البلاد.