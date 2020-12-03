رئيس جامعة القاهرة يهنئ الطلاب ذوي القدرات الخاصة بمناسبة يومهم العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ):

هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، طلاب الجامعة من ذوي القدرات الخاصة؛ بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا بطلابها من ذوي الهمم وتقدم لهم الرعاية والاهتمام؛ لأن لديهم القدرة والإرادة والتحدي على الإنتاج والعمل.

وقال "الخشت"، في بيان اليوم الخميس، إن جامعة القاهرة أنشأت وحدة متميزة لذوي القدرات الخاصة تتولى تسهيل العملية التعليمية لهم، كما تم إطلاق مبادرة لدمجهم في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها عقد دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة".

وأضاف "تم اتخاذ العديد من القرارات لدعم ذوي القدرات الخاصة، منها إعطائهم الحق في الالتحاق بأي كلية طالما أن ظروفهم الخاصة لا تتعارض معها، إلى جانب تمثيلهم باتحاد طلاب الجامعة، كما وفرت لهم الجامعة لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة لتقديم خدماتها وإنهاء المواقف التجنيدية".

وكان رئيس الجامعة قد وجه - العام الماضي - عمداء الكليات والمعاهد والقيادات الإدارية العليا في الجامعة بالالتزام بالتعامل مع التسمية العلمية الدقيقة لمتلازمة داون Down syndrome، مشددًا على رفع ما دون ذلك من أي مقرر أو مكاتبة أو محادثة.. كما وجه مجلس اتحاد الطلاب بالجامعة بوضع مطالب هذه الفئة من الطلاب في مقدمة أولويات عملهم من حيث ابتكار أفكار تعمل على توفير بيئة آمنة لهم داخل الجامعة.

وعلى صعيد متصل، قرر الدكتور الخشت تقديم منحة خاصة للطالبة الأولى على المكفوفين بالثانوية العامة هذا العام للالتحاق بكلية الإعلام بناءً على رغبتها، واجتيازها بنجاح اختبار القدرات بالكلية.

وأكد أن ذوي القدرات الخاصة هم أشخاص متميزون ويجب التعامل معهم بما يليق بهم احترامًا وتقديرًا مثلهم مثل غيرهم، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار احترام جامعة القاهرة لأصحاب القدرات المتميزة.

وقال، إن جامعة القاهرة لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع؛ ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم لأنهم يقدمون للشباب نموذجًا يؤكد أن الإعاقة أيا ما تكون لا تمثل عقبة أمام إرادة الإنسان للتفوق والتميز.