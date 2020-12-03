الدّاخلية الفرنسية تأمر بتفتيش 76 مسجدا وتهدّد بإغلاق بعضها

أعلن وزير الدّاخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مساء أمس الأربعاء، أن أجهزة الدولة ستنفّذ في الأيام المقبلة “تحركاً ضخماً وغير مسبوق ضدّ الانفصالية” يستهدف “76 مسجداً” وفق ما ذكرته وكالة “فرانس براس”.

وكتب دارمانان في تغريدة على تويتر “بناءً على تعليماتي، ستُطلق أجهزة الدولة تحرّكاً ضخماً وغير مسبوق ضدّ الانفصالية”.

وأضاف أنّه “سيتمّ في الأيام المقبلة تفتيش 76 مسجداً يشتبه بأنها انفصالية، وسيتمّ إغلاق المساجد التي يثبت أنها انفصالية”.

ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون يرمي إلى “تعزيز المبادئ الجمهورية” من خلال محاربة “الانفصالية” والتطرّف الإسلامي.