إندونيسيا تسجل 8369 إصابة جديدة بكورونا

شهدت إندونيسيا، أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، بلغت 8369، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات هناك 557877 حالة.

وكشفت بيانات فريق العمل المكلف بمكافحة مرض كوفيد-19 في إندونيسيا، أنه جرى تسجيل 156 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19 لتصل حصيلة الوفيات إلى 17355، وفقا لقناة الغد.

وتسجل إندونيسيا أعلى عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

في جنوب شرق آسيا.

و تكافح دول في أنحاء العالم، موجة ثانية من عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.

وكان قد وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.06 مليون نسمة

أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و466811 حالة

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي..

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.