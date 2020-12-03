إسرائيل تستقبل مئات المهاجرين من يهود الفلاشا

أفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، بيني غانتس، كانا في استقبال وزيرة الهجرة الإسرائيلية، بنينا تامانو شطا، التي وصلت من أديس أبابا، ومعها مئات المهاجرين من أبناء يهود الفلاشا الإثيوبيين.

وأكدت القناة أنه من المقرر أن يتم استقبال حوالي ألفي مهاجر من إثيوبيا في إسرائيل، من بين حوالي 8 آلاف مهاجر ما يزالون موجودين في إثيوبيا، وفقا لوكالة سبوتنيك.

سبق أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء أمس الأربعاء، عن

هجرة المئات من يهود الفلاشا من إثيوبيا إلى بلاده.

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أوضح من خلالها أن وزيرة الهجرة الإسرائيلية، بنينا تامانو شطا، وصلت إلى أديس أبابا، الثلاثاء، في زيارة عمل، لمناقشة عدد من القضايا الثنائية.

وأكد أن الوزيرة الإسرائيلية ستطرح إلى جانب مناقشة القضايا الثنائية، محادثات حول هجرة اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل.

أشار غانتس إلى أنه بعيدا عن

الخلافات السياسية الدائرة في بلاده، بخصوص حل الكنيست، مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فإنه بنينا تامانو شطا ستعود إلى بلاده، غدا الخميس، برفقة مئات المهاجرين من إثيوبيا.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بعد سنوات من التأخير، سيتمكن الآباء ـ من المهاجرين من أبناء يهود الفلاشا ـ من لم شملهم مع أطفالهم، وسيتمكن إخوانهم وأخواتهم الذين لم يلتقوا منذ سنوات من الاجتماع معا مرة أخرى، وهذه المرة في إسرائيل.

وأعرب غانتس عن إعجابه وفخره بما تقوم به وزيرة الهجرة الإسرائيلية، وهي من أصل إثيوبي.

ويشار إلى أن بنينا تامانو شطا هي أول امرأة من مواليد إثيوبيا تشغل مقعدا في الكنيست الإسرائيلي.