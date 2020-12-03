إيران تجاوزت عتبة المليون إصابة بكورونا

سيف اليزيد - تجاوزت إيران، اليوم الخميس، عتبة المليون إصابة بوباء كوفيد-19، على ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري.

وسجلت إيران، مليوناً و3 آلاف و494 إصابة منذ الإعلان عن أولى الحالات في فبراير، كما أوضحت لاري عبر التلفزيون الحكومي.