سيف اليزيد - أعلنت الأجهزة الأمنية والاستخبارات في العراق، اليوم الخميس، القبض على خمسة إرهابيين من داعش في كركوك.

وقال جهاز الأمن الوطني، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع)، إن «مفارزه تمكنت في محافظة كركوك من إلقاء القبض وفق مذكرة قضائية على عنصرين اثنين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي، كانا قد استهدفا القوات الأمنية أثناء فك الحصار عن بلدة امرلي بمحافظة صلاح الدين».

وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت بعد ورود معلومات أمنية، ووفق مذكرات قضائية، من اعتقال عنصرين آخرين».

وأشار إلى أنه «تم تدوين أقوالهم، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات عدة، طالت المواطنين العزل والقوات الأمنية على حد سواء»، مشيراً إلى أنه «تمت إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم».

بدورها، أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم القبض على ناقل لعناصر داعش في قضاء داقوق، ضمن محافظة كركوك، والمطلوب وفق أحكام الإرهاب.



كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقي يعتقل 5 عناصر من داعش في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.