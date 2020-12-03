كوريا الجنوبية ترصد 540 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس أصبح 529 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 35.703.

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