 تكريم محافظ حضرموت من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" وائتلاف الخير للإغاثة لجهوده

الخميس 3 ديسمبر 2020

كرّمت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" مكتب اليمن، وائتلاف الخير للإغاثة، محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بشهادة ودرع شكر وعرفان، لجهوده الكبيرة في إنجاح مشروع تعزيز الصمود على المستوى المحلي والمجتمعي بمديرية حجر.



وثمنت منظمة "الفاو" في رسالة الشكر والعرفان المقدمة لمحافظ حضرموت جهود السلطة المحلية في إنجاح المشروع من خلال المساهمة في تمويله، وتوفير المعدات الثقيلة لرفع مخلفات السيول من القنوات والحواجز المائية في مديرية حجر، والتي أسهمت بشكل فاعل في إنجاح المشروع.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه بالمكلا، المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة المهندس فهمي بن منصور، وعدد من قيادة الائتلاف بالمحافظة.

وخلال التكريم أكد محافظ حضرموت وقوف السلطة المحلية بالمحافظة إلى جانب المنظمات الدولية والمحلية لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

من جهته أشاد المدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة المهندس فهمي بن منصور بتعاون السلطة المحلية ممثلة بمحافظة المحافظة والجهات المختصة مع الائتلاف لتنفيذ جملة من المشاريع في قطاعات الأمن الغذائي والإيواء وتحسين سبل العيش.

يذكر أن مشروع تعزيز الصمود على المستوى المحلي والمجتمعي يهدف إلى إنشاء وتأهيل قنوات ري وحواجز مائية في المناطق المتضررة من السيول في مديرية حجر، عبر آلية النقد مقابل العمل بواقع 650 مستفيدا.

حضر التكريم مدير المشروع المهندس ربيع بادعام، ومسؤول العلاقات في ائتلاف الخير علوي بازياد.