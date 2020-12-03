روسيا: بدء التطعيم الجماعي ضد كورونا نهاية الأسبوع المقبل

الخميس 3 ديسمبر 2020

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء من السلطات الصحية البدء اعتبارا من نهاية الاسبوع المقبل بحملة تلقيح "واسعة النطاق" ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.



وقال بوتين مخاطبا نائبة رئيس الوزراء المكلفة الصحة تاتيانا غوليكوفا في مؤتمر عبر الفيديو "اطلب منك تنظيم العمل لنبدأ نهاية الاسبوع المقبل بتلقيح على نطاق واسع"، مشيرا الى أن "الصناعة والبنى التحتية باتت جاهزة".

واضاف "اعلم أنه تم حتى الان إنتاج اكثر من مليوني جرعة او سيتم انتاجها في الايام المقبلة"، موضحا أن الحملة ستشمل في البدء "المجموعات المعرضة للخطر والاطباء والمدرسين".

واللقاح سبوتنيك-في الذي طوره مركز غاماليا للابحاث في موسكو بات الآن في المرحلة الثالثة والاخيرة من التجارب السريرية بمشاركة أربعين الف متطوع.

ويؤكد منتجوه أنه فاعل بنسبة 95 في المئة.

ونهاية نوفمبر، اعلنت السلطات أنها بدأت تلقيح العسكريين الروس، على أن يشمل ذلك أكثر من 400 الف منهم بينهم ثمانون الفا بحلول نهاية العام.

وأوضحت السلطات الروسية أن اللقاحات مجانية وغير إلزامية.

وروسيا هي البلد الرابع الاكثر تضررا بالوباء بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل، وسجلت الاربعاء 25 الفا و345 إصابة جديدة في 24 ساعة وعددا قياسيا جديدا من الوفيات في يوم واحد بلغ 589.

وفي حصيلة إجمالية، أحصت روسيا مليونين و347 الفا و401 إصابة منذ بدء انتشار الوباء بينها 41 الفا و53 وفاة.

ورغم أن بوتين اعتبر اخيرا أن الوضع "مقلق"، فإن السلطات الروسية تستبعد حاليا أي اغلاق على الصعيد الوطني لتجنب إرهاق الاقتصاد مجددا.