شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار "بوريفي" المداري يتجه نحو جنوب الهند والان نبدء بالتفاصيل

يتجه إعصار بوريفي المداري نحو جنوب الهند، بعد أن ضرب ساحل سريلانكا الشرقي هذا الأسبوع لكنه لم يتسبب سوى في أضرار طفيفة.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرًا "أحمر" لأجزاء من ولايتي تاميل نادو وكيرالا الجنوبيتين، متوقعة أن يصل الإعصار اليوم أو غدًا الجمعة مصحوبًا بأمطار غزيرة في جنوب ولاية كيرالا وجنوب تاميل نادو، ما يخلف أضرار متفاوته على المنازل والمحاصيل الزراعية والكهرباء.

ويأتي التحذير بعد أن اجتاحت رياح الإعصار التي تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة سريلانكا في وقت متأخر أمس لكن دون تداعيات تذكر.