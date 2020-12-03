فقدان جندي كيني في هجوم مباغت لـ"الشباب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت حركة الشباب الإرهابية، الخميس، هجوما على قاعدة عسكرية بإقليم شمال الشرق الكيني الحدودي مع الصومال.

ووفق سكان محليين، فإن الهجوم على القاعدة كان مباغتا وأعقبته مواجهات مباشرة بين الإرهابيين وقوات الأمن الكينية.



وقال قائد شرطة إقليم شمال الشرق في كينيا رونو بوني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "عدد الذين شنوا الهجوم كان كبيرا ويتسلحون بقنابل ومدافع الرشاش التي تطلق على الكتف".

وأوضح أنه "نتج عن الهجوم فقدان جندي لا يزال البحث جاريا عنه وإصابة آخر".

وأوضح أن القوات الأمنية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار، مطالبا الكينيين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وغالبا ما تنفذ حركة الشباب هجمات أقرب إلى حرب عصابات داخل الأراضي الكينية خاصة بإقليم الشمال الشرقي الحدودي مع الصومال.

