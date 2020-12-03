- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القبض على 5 دواعش في كركوك العراقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت الأجهزة الأمنية والاستخبارات في العراق اليوم الخميس القبض على 5 إرهابيين من داعش في كركوك، 250 كم شمال بغداد.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية، القبض في محافظة كركوك وفق مذكرة قضائية على عنصرين اثنين ينتميان لعصابات داعش الارهابية، استهدفا القوات الأمنية اثناء فك الحصار عن بلدة امرلي بمحافظة صلاح الدين.
وأضاف البيان أن القوات الأمنية اعتقلت عنصرين آخرين يعمل أحدهما بما يسمى ديوان الجند في ولاية دجلة، أثناء تخفيه ضمن العائلات النازحة في مخيم ليلان، فيما ينتمي الآخر إلى ما يسمى أشبال الخلافة.
بدورها ، أعلنت وكالة الاستخبارات اليوم القبض على ناقل لعصابات داعش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، مطلوب وفق أحكام الارهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 5 دواعش في كركوك العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.