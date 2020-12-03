بايدن: الرسوم الجمركية على الصين «باقية» حتى تتم مراجعتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن أنه لن يبادر بإلغاء المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين.



وذلك لحين الانتهاء من مراجعة وافية لسياسة الولايات المتحدة تجاه بكين بالتشاور مع الحلفاء الرئيسيين.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن بايدن إنه لن يسارع إلى إلغاء فوري للاتفاق التجاري الذي توصل إليه الرئيس الحالي دونالد ترامب مع الصين في وقت سابق من هذا العام. وشدد بايدن على أنه لن يتخذ أية خطوات فورية، والشيء نفسه ينطبق على الرسوم.

وقال: لن أقوض خياراتي. وأضاف أنه سيجري أولاً مراجعة كاملة للمرحلة الأولى من الاتفاق والتشاور مع الحلفاء التقليديين في آسيا وأوروبا، حتى نتمكن من تطوير استراتيجية منسقة.

وتضمن الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير موافقة الصين على زيادة مشترياتها من البضائع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار حتى 2021، إلا أنها لا تزال بعيدة عن تنفيذ هذا الهدف.

وتظهر أحدث البيانات حتى نهاية أكتوبر أن الصين اشترت فقط 44% من القيمة المتعهد بها للعام الجاري. وكان البلدان قد رفعا تعريفات جمركية على سلع بمليارات الدولارات بعد توقيع الاتفاق.

وحتى سبتمبر الماضي، مددت أمريكا آجال بعض الاستثناءات من الرسوم الجمركية على سلع صينية لمدة 4 أشهر فقط بدلاً من عام لإبقاء الضغط على الصين.