حمدان بن محمد: الإمارات نموذج في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، للقيادة الرشيدة وأبناء الوطن اليوم الوطني الـ49، مشيراً سموه إلى أن الإمارات قدمت نموذجاً عربياً وعالمياً في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل.



وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في يومنا الوطني، نستحضر بكل فخر تضحيات الآباء المؤسسين الذين رسخوا دعائم هذا الاتحاد الشامخ، ونبارك لقيادتنا الرشيدة وأبناء وطننا الغالي هذه المناسبة والمسيرة المباركة في دولة لم تعرف يوماً المستحيل، وقدمت نموذجاً عربياً وعالمياً في تجاوز التحديات وصناعة المستقبل المشرق للأجيال القادمة».

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