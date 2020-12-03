مشروع قرار جديد بـ"الكونجرس" لتصنيف الإخوان "إرهابية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعاد السناتور الأمريكي تيد كروز عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تقديم مشروع قانون لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.



ويحث مشروع قانون "كروز" وزارة الخارجية الأمريكية على استخدام سلطتها القانونية لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.

ويتطلب هذا الإجراء من وزارة الخارجية تقديم تقرير للكونجرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تفي بالمعايير القانونية للتصنيف.

وشارك في رعاية مشروع القانون كل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين جيم إنهوفي (أوكلاهوما) ورون جونسون (ويسكي) وبات روبرتس (كانساس) بالإضافة إلى كروز وهو جمهوري أيضًا.

واتهم السناتور كروز "الإخوان" بالإرهاب والسعي إلى بث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، متعهداً بمواصلة إجراءاته لوقف تمويلها.

من جانبه، قال السناتور إنهوفي إنه منذ تأسيس الإخوان في مصر، دأبت الجماعات التابعة لها على الدعاية والتحريض على الكراهية ضد المسيحيين واليهود وغيرهم من المسلمين بينما دعمت الإرهابيين المتطرفين المصنفين.