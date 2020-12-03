شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية استراتيجية شمالي غرب مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت قوات الجيش اليمني عن تحرير سلسلة جبلية استراتيجية، شمالي غرب مأرب، إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأكد قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي، أن قوات الجيش حررت، أمس الأربعاء، السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمالي غرب مأرب.

وأوضح العميد المخلافي أن قوات الجيش كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، كما دمرت مدفعية الجيش عددا من آليات الميليشيات.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي باتت اليوم ضعيفة جداً، وتتقهقر كل يوم، بحسب ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وأكد المسؤول العسكري اليمني، أن "المرحلة القادمة ستكون حاسمة، وسيتم اجتثاث الميليشيات وتحرير صنعاء".