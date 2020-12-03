شكرا لقرائتكم تركيا زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت هيئة إدارة الكوارث في تركيا والمسح الجيولوجي الأميركي، الخميس، إن زلزالا بقوة 5.0 درجات ضرب منطقة سيرت في جنوب شرق تركيا.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار من الزلزال الذي ضرب على عمق 20 كيلومترا في الساعة 8:45 صباحًا (0545 بتوقيت غرينتش).

وتتقاطع خطوط الصدع في تركيا، وتعرضت لهزتين قويتين هذا العام، إحداهما ضربت مدينة إزمير الساحلية الغربية الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 117 شخصًا، والأخرى في مقاطعة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل 41 شخصًا.

ولقي ما لا يقل عن 17 ألف شخص مصرعهم في زلزال قوي شمال غرب تركيا عام 1999.