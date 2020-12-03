شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الطلبة والحدود والميناء وتعادل الزوراء مع الكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

وقع فريق الزوراء مرة أخرى في فخ التعادل، عندما تمكن فريق الكهرباء من فرضه عليه بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الكهرباء بهدف عن طريق مرتضى هديب في الدقيقة 22، إلا أن لاعبي الزوراء مهند عبد الرحيم وحسين علي تمكنا من قلب النتيجة بهدفين في الدقيقتين 34 و37، لكن لاعب الكهرباء محمد ابراهيم أدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 41.

وفاز الطلبة على ضيفه القاسم بهدف نظيف سجله علي كريم في الدقيقة 86.

وشهدت المباراة دخول نعش مدرب فريق الكرخ الراحل عبد الكريم سلمان إلى ملعب الكرخ قبيل دفنه، مما جعل حكم المباراة يوقفها في مشهد مؤثر جداً تسبب ببكاء غالبية لاعبي الفريقين.

وبذات النتيجة فاز الحدود على مضيفه أمانة بغداد، سجل هدف الحدود اللاعب منار طه في الدقيقة 26.

كما تغلب الميناء على ضيفه نفط ميسان، بهدف وحيد، سجله المحترف الكاميروني جونيور روستاند مباي، في الدقيقة 31.

وضمن الجولة ذاتها تقام اليوم أربع مباريات بعد أن تأجلت مباراة فريق الكرخ وضيفه فريق النجف إلى وقت لاحق، بسبب وفاة مدرب الكرخ عبد الكريم سلمان بفيروس «كورونا»، إذ يلتقي زاخو مع ضيفه القوة الجوية، ويتواجه الصناعات الكهربائية مع ضيفه نفط البصرة.

في حين يلتقي أربيل مع ضيفه السماوة، وأخيراً يتواجه الشرطة مع ضيفه نفط الوسط على ملعب كربلاء الدولي.