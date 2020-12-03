القضاء على عناصر تابعة لداعش خلال عملية عسكرية

تمكن جهاز ، مكافحة الإرهاب العراقي أن عناصره شرعوا، أمس الإثنين، في شن عملية عسكرية في جبال مخمور ذات التكوين الجغرافي شديد التعقيد لملاحقة ما تبقى من بقايا تنظيم داعش.

وقال البيان الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب إنه تلقى معلومات عن اختباء عدد من عناصر تنظيم داعش في أحد الكهوف.

وبعد رصد دقيق لتحركات المسلحين، باشرت قوات الجهاز باقتحام المنطقة حيث جرى الاشتباك مع 6 عناصر إرهابية قُتل 3 منهم جراء الاشتباك المباشر، فيما حاول ثلاثة آخرين الهرب، بيد أن مقاتلات التحالف الدولي تمكنت من رصدهم وقصفهم لتقضي عليهم جميعاً.

وأوضح الجهاز في بيانه أن العملية أسفرت أيضاً عن إصابة أحد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب بجروح .