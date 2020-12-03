فقدان 6 أشخاص بسبب الأمطار في ولاية ألاسكا أمريكا

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صرحت الشرطةولاية ألاسكا الأمريكية، في بيان لها، بأن الانهيارات الأرضية غطت المنطقة الجبلية بجنوب شرق الولاية بطين وصل ارتفاعه إلى نحو ثلاثة أمتار وأشجار وحطام.
و قالت الشرطة، إن 6 أشخاص فقدوا بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية أسفرت عنتدمير4 منازل في المنطقة، وفقا لقناة الغد.
و أشارت شرطة الولاية، إلى إنها تعاونت مع الشرطة الاتحادية في إجلاء السكان بقارب لكن تم تعليق عملية البحث عن المفقودين في وقتمتأخر أمس الأربعاء “بسبب عدم استقرار الأرض”.
وستنقل طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الوطني مسعفين وكلابا بوليسية للمشاركة في جهود الإنقاذ اليوم الخميس بعدما حالت مطبات هوائية عنيفة دون ذلك أمس الأربعاء.
وذكر مسؤولون ووسائل إعلام محلية أن مناطق أخرى في جنوب شرق ألاسكا تضررت بسبب انهيارات أرضية وفيضانات ورياح قوية أحدثتها العاصفة.
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