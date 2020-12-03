اليمن.. افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مبنى مدرسة الفقيد اللواء علي سعيد الحيقي للتدريب القتالي

الخميس 3 ديسمبر 2020

افتتح نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، المرحلة الأولى لمشروع مبنى مدرسة الفقيد اللواء علي سعيد الحيقي للتدريب القتالي بلواء الدفاع الساحلي بالريان، ضمن احتفالات بلادنا بالذكرى الـ53 ليوم الجلاء الـ30 من نوفمبر المجيد، وبرعاية من فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي.



وشملت المرحلة الأولى افتتاح المبنى الذي يضم مقر للإدارة المؤقتة للمدرسة وسكن للطلاب الدارسين فيها.

ووضع نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت حجر الأساس للمرحلة الثانية لمشروع مدرسة الفقيد علي سعيد الحيقي للتدريب القتالي، الذي يتكون من مبنى لإدارة المدرسة وسكن للضباط والمعلمين وصالة طعام ومكاتب، ومبنى عنبر الحماية والضابط المناوب، على أن يتم تسوير المدرسة بسور يبلغ طوله نحو 1300 متر، بكلفة إجمالية 500 ألف دولار.

على صعيد متصل افتتح الدكتور الخنبشي والمحافظ البحسني، مسجد وعنابر لواء الدفاع الساحلي، بكلفة اجمالية 68 مليون ريال.