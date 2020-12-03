شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تتجاوز 63.9 مليون عالمياً والوفيات مليون و486179 والان مع التفاصيل

الخميس 3 ديسمبر 2020 أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 63.9 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و486 ألفا و179 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 270671 13717503 الهند 138122 9499413 البرازيل 173817 6386787 روسيا 41053 2347401 فرنسا 53816 244635 إسبانيا 45784 1665775 المملكة المتحدة 59699 1659256 إيطاليا 57045 1641610 الأرجنتين 38928 1432570 كولومبيا 36934 1324792 وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 19 - العراق 12340 556728 30 - المغرب 5915 359844 31 - السعودية 5919 357872 38 - الأردن 2854 227208 42 - الإمارات 580 171434 49 - الكويت 882 143260 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

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