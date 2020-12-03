شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في الهند تواصل الانخفاض لليوم الرابع والان نبدء بالتفاصيل
ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد حاليا إلى 9.53 مليون، لكن العدد اليومي تراجع منذ تسجيل الدولة الآسيوية أعلى مستويات إصابة في العالم في معظم الأوقات في شهري أغسطس آب وسبتمبر أيلول رغم أن الشهر الماضي شهد موسم احتفالات مزدحما.
ولا تزال الهند صاحبة ثاني أعلى حصيلة إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة التي تجاوز الإجمالي لديها 13.7 مليون.
وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات زاد 526 ليصل الإجمالي إلى 138648.
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