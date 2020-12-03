شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدي عصام أبو نصار ، وليث كريم الأطرش ، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ومحمد ناصر أبو شيخة ، من مدينة بيت جالا، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها

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