مقتل شخص واصابة اخر بهجوم مسلح في بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن شخصا قتل واصيب اخر بهجوم مسلح شمال غربي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية اطلق النار على الشخصين (أ.ع) و (ح.ح) ضمن مدينة الشعلة شمال غربي بغداد، ما اسفر عن مقتل احدهما واصابة الاخر".
واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي"، مشيرا الى ان "احدهما يعمل فنانا".
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