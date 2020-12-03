نستله تستثمر 3.2 مليار فرنك سويسري لخفض انبعاثات الكربون

اعلنت شركة نستله، الخميس، إنها تخطط لاستثمار 3.2 مليار فرنك سويسري (3.58 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من تأثيرها على المناخ ومساعدتها على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقالت أكبر شركة أغذية في العالم إنها ستعمل مع المزارعين والموردين لتعزيز الزراعة المتجددة ، وزراعة مئات الملايين من الأشجار ، والتحول إلى الكهرباء المتجددة بكامل طاقتها بحلول عام 2025.

واضافت صانع ألواح الشوكولاتة KitKat وقهوة Nescafe ، التي أنتجت 92 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري في عام 2018 ، إنها ستمول هذه الاستثمارات بشكل أساسي من خلال الكفاءات التشغيلية والهيكلية للحفاظ على أرباح هذه المبادرة محايدة.