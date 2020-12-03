الكهرباء تكشف عن سبب انخفاض ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين

كشفت وزارة الكهرباء، الخمميس، عن سبب انخفاض ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح لشبكة رووداو الكردية ان "ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية شهدت مؤخراً انخفاضاً ملحوظاً، جراء انخفاض كميات الغاز المستورد من إيران".
واضاف ان "العقد مع الجانب الإيراني كان يتضمن تزويد العراق بـ 40 مليون متر مكعب من الغاز، لكن تم تقليله إلى 10 ملايين متر مكعب، مأ أسهم بتخفيض انتاج الطاقة الكهربائية في البلاد بنحو 4000 ميغاواط".
وتابع ان "هذا الانخفاض أثر بشكل كبير على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية للعاصمة بغداد ومحافظات الفرات الأوسط، فضلاً عن التأثير بشكل أقل على المحافظات الجنوبية".
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