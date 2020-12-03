أوبك تدرس مقترحات التخفيف التدريجي للانتاج النفطي

وفي حال تم قبول المقترح في مجموعة أوبك + بأكملها ، ستعدل الصفقة الحالية التي تسمح بإضافة 1.9 مليون برميل يوميًا من إمدادات الخام الجديد إلى السوق اعتبارًا من 1 كانون الثاني.
وتحتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها إلى التوصل لاتفاق بشأن مستويات الإمداد للعام المقبل. في البداية ، تركزت المحادثات على تأخير زيادة الإنتاج في كانون الثاني لمدة ثلاثة أشهر ، لكن هذا الخيار واجه عقبات يوم الاثنين وسط صدام بين السعودية والإمارات. منذ ذلك الحين ، كان المندوبون يحاولون إيجاد طريقة للمضي قدمًا.
ويمكن أن يوفر التقليل التدريجي لتخفيضات الإنتاج حلاً وسطًا محتملاً بعد أيام من المحادثات المتوترة ، ويقدم شيئًا للأعضاء القلقين بشأن هشاشة السوق ، وأيضًا للدول التي نفد صبرها لزيادة الإنتاج. قال شخص مطلع على المناقشات إن الحكومة الروسية ، بعد محادثات داخلية مع شركات النفط الخاصة بها ، مستعدة للاتفاق على تخفيف تدريجي لقيود الإمداد في غضون الربع الأول من عام 2021.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك + لإجراء محادثات عبر الإنترنت الساعة 2 بعد الظهر. بتوقيت فيينا اليوم الخميس ، بعد تأخير لمدة يومين لمنح الدول مزيدًا من الوقت للتوصل إلى توافق.
وأنقذت أوبك + سوق النفط هذا العام من ركود غير مسبوق ، وخفضت الإنتاج مع سحق الوباء الطلب. بينما ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسابيع الأخيرة ، فإن موجة جديدة من الإصابات بالفيروس تضرب الاقتصاد العالمي. يعتقد بعض الأعضاء أن الطلب لا يزال هشًا للغاية لاستيعاب براميل إضافية.
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