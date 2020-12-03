حزب تونسي يقاضي الغنوشي لوقف "تسييس إدارة البرلمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن حزب تونسي، الخميس، عزمه مقاضاة رئيس مجلس النواب زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، لوقف ما وصفه بـ"تسييس إدارة البرلمان".

وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية، إنها بصدد تقديم الدعوى أمام القضاء التونسي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت موسي أن الغنوشي بصدد "تسييس الإدارة في مجلس النواب".

وأضافت: "الغنوشي كرئيس للمجلس مكلف فقط بالتسيير الإداري عبر النظام الداخلي وبترؤس الجلسات العامة ومكتب المجلس واللجان عند حضوره فيها، لكنه يريد توسيع صلاحياته خارج النظام الداخلي للمجلس واستغلال مكانه للترويج لأفكاره ومواقفه السياسية وتنفيذ أجندات سياسية".

وحمّلت رئيسة الدستوري الحر، رئيس حركة النهضة مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس.

وتعيش تونس موجة من الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف المحافظات، تجسدت أبرز مظاهرها في إغلاق مضخات إنتاج الغاز الطبيعي من قبل مئات الأهالي في محافظة قابس (جنوب شرق)، كما قام أهالي القصرين بغلق حقل إنتاج النفط بمنطقة الدولاب "الدولاب" (وسط غرب).

وأشارت إلى أن الذي يحدث في تونس هو نتيجة لفشل سياسات الإخوان، ويجب على التونسيين التفكير في اقتلاع هذا الداء الذي سرق البلاد وتسلل لتونس من أجل تدميرها، وتحويلها إلى أرض حاضنة للإرهاب.

وشاركت حركة النهضة الإخوانية منذ سنة 2011 في كل الحكومات وتواجه انتقادات شعبية متواصلة بسبب سياستها المتطرفة والعدوانية وخطابها التحريضي ضد خصومها.